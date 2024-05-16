Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї написав у X (колишній Twitter), що Юрай Цинтула, який у середу, 15 травня застрелив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пов’язаний із правим, проросійським екстремістським угрупуванням Slovenskí Branci (Словацькі призовники).

Згідно зі звітом веб-сайту VSquare за 2019 рік, організація, яка була створена приблизно у 2012 році як права неонацистська група, дедалі більше зв’язувалася з російськими органами та співпрацювала з націоналістичною російською мотоциклетною бандою, яку фінансував Кремль – нічні вовки.

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VSquare повідомив, що ряд членів словацького екстремістського угруповання, включно з його лідером Петером Шврчеком, пройшли навчання у колишнього оперативника російського спецназу.

Постійно порівнюючи в ЗМІ з нацистською молодіжною організацією Hitlerjugend, Шврчек сказав, що під його керівництвом Slovenskí Branci дистанціювалася від "хворих ідеалів нацизму та фашизму".

У 2016 році Цинтула, поет, письменник і публіцист, який себе назвав, написав критику про "самовідданий ентузіазм" Slovenskí Branci та заохочував молодих людей вступати на службу перед обличчям"тисяч іммігрантів, які приїжджають до Європи". За його словами, угруповання не готувалося до війни, а "готувалося захистити жителів, країну, традиції, культуру - вони патріоти".

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Він закінчив зі словами: "Я вірю в цих молодих хлопців і дівчат і висловлюю їм свою публічну підтримку".

У 2022 році група оголосила, що розпадається, але вважається ймовірним, що деякі її учасники, включаючи Цинтулу, зберегли нову проросійську ідеологію та, можливо, вважали більш примирливий тон Фіцо щодо України після його обрання рівноцінним державній зраді.

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Опублікувавши публікацію на X (колишній Twitter) студентка Erasmus Маріска ден Елден, яка проживає в Нідерландах, висловила свою думку, що це могло бути мотивом:

Деякі особи в соцмережах вважали мотиви нападника дивними. Латвійський коментатор Яніс сказав:

Декілька користувачів соціальних мереж були готові звинуватити безпосередньо Київ, як-от Bubba 3030, який назвав себе "боголюбним американцем" і чиї дописи свідчать про рішучу прореспубліканську, протрампівську, про-MAGA погляд на життя, сказав:

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На що докторка медичних наук Анна Одеса, акушерка-гінекологиня, яка навчалась у Харкові та Лондоні, відповіла:



Німецький новинний сайт Zeit Online провів паралелі між цією атакою та арештом двох німців з російським корінням, яких заарештували в Баварії в квітні за підозрою в шпигунстві та плануванні диверсій. Згідно з повідомленням, один із затриманих воював проти України на Донбасі, а інший також був пов’язаний з «Нічними вовками».

Нападник на прем'єр-міністра Словаччини звинувачений у вбивстві з помсти

Поліція висунула звинувачення Юраю Цинтулі, 71-річному чоловікові, який п'ять разів вистрілив у прем'єр-міністра Роберта Фіцо 15 травня.

Про це писало The Slovak Spectator.

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Крім того, у четвер стало відомо, що Цинтула був членом групи, яка брала участь у протесті проти Фіцо та його уряду наприкінці квітня, а саме 24 квітня. Уряд провів засідання в селі Dolná Krupa, Трнавський край. Вони приїхали, щоб підтримати Україну та висловити свою опозицію щодо позиції Фіцо та його уряду щодо конфлікту в Україні та наміру уряду ліквідувати суспільний мовник RTVS і замінити його дружнім до уряду ЗМІ.

Якщо Цинтулу визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Наразі нападник утримується під вартою в місті Нітра, на заході країни.