Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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Марні спроби переконати Китай стримати монстра-рашиста Путін
Марні спроби переконати Китай стримати монстра-рашиста
Сергій Коляда
кві. 18
У Кремлі триває шоу Голого царя Путін
У Кремлі триває шоу Голого царя
Сергій Коляда
кві. 15
Обережно, березневі Іди! Путін
Обережно, березневі Іди!
Сергій Коляда
бер. 6
Ленін застерігає свого наступника-ревізіоніста Путін
Ленін застерігає свого наступника-ревізіоніста
Сергій Коляда
лют. 10
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