Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова від атак російської окупаційної армії потрібні додаткові системи ППО Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News, знімальна команда якого супроводжувала Зеленського під час візиту до одного з госпіталів у Харкові, передає Укрінформ.

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Росія не зможе окупувати Харків, якщо в України будуть ще Patriot

«Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків... Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть», - наголосив Зеленський.

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За його словами, за останні кілька днів через наступ російських сил на Харківщину сотні людей загинули або були поранені. Багато з них були військовими з цього регіону, тому для Президента було важливим бути там та підтримати їх, додав він.

На запитання журналіста, чи винна Америка у тому, що зараз відбувається у Харкові, Зеленський відповів: «Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати (українську територію – ред.). Але тепер світ може допомогти».

Більше по темі Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW Аналітики пишуть, що росіяни готуються до другого етапу наступу на півночі Харківщини.

Глава держави наголосив, що «допомога нам потрібна зараз».

Журналіст телеканалу також зауважив, що чимало американців стурбовані тим, скільки грошей витрачається на Україну. І під час цьогорічних виборів президента США це буде одне з питань, на яке звернуть американські виборці. «Ці гроші не передаються Україні. Це гроші, витрачені на американських фабриках, створюючи американські робочі місця… І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна», - наголосив Президент.

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Зеленський провів виїздне засідання Ставки у Харкові

Президент України заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого.

На Ставці були розглянуті оперативна обстановка, завдання й потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема у Харківській області, у районах Вовчанська та Липців.

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Також, за словами Зеленського, учасники детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

Як зауважив Президент, на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, українські воїни завдають російським загарбникам відчутних втрат.

"Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - повідомив Зеленський.

Крім того, на Ставці керівники Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки доповіли щодо намірів росіян, а керівник Служби безпеки України - щодо контрдиверсійних заходів.

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"Визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - зазначив Зеленський.

Він також заслухав "доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення".

Україна зірвала плани росіян закріпитись у Вовчанську

Російським силам не вдалося закріпитись у Вовчанську після кількох спроб наступу на Харківщині.

"З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Темп наступальних операцій Росії на Харківщину сповільнився

Нагадаємо, що 14 травня інтенсивність наступу російських сил знизилася.

Про це повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначалося, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився протягом останніх 24 годин, і схема російської наступальної активності в цьому районі узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" в цьому районі.

Також 14 травня кілька українських військових повідомили, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області поступово стабілізується.

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Повномасштабний наступ на Харківщину - що треба знати

Російська армія з 11 травня взяла в полон цивільних з Вовчанської громади і продовжує утримувати частину з них після нового наступу.

Про це повідомляла пресслужба Харківської обласної прокуратури.

10 травня о 5 ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області.