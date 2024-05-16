Близько 20-30 тисяч осіб евакуювалися з прифронтових територій України, зокрема, 7-10 тисяч людей - з прикордоння Харківщини.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відповідь на питання журналіста про кількість людей, евакуйованих з Харківщини.

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Понад 7 тисяч людей евакуювались з Харківщини

"Ми зараз кажемо про 7-10 тисяч людей (евакуйованих з Харківщини - ред.). Ми також не забуваємо про Сумщину, триває евакуація з Донеччини. Люди виїжджають у плановому порядку. На Херсонщині ці цифри менші, але евакуація теж відбувається. Отже, ми говоримо про близько 20-30 тисяч людей станом на сьогодні", - сказала вона.

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Верещук зауважила, що кошти в бюджеті на покриття видатків для переміщених осіб є і становлять 57 млрд грн. Вона також звернулася до місцевих органів влади, аби ті проконтролювали наявність виплат у людей, які виїхали з небезпечних районів.

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Росіяни беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів у Вовчанську

Росіяни у Вовчанську почали розстріл цивільного населення, якому не дали евакуюватися.

Про це повідомляв міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Телеграм.

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"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Клименко, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників, тому росіяни його вбили.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Російські військові взяли в полон цивільних із Харківщини

Нагадаємо, що у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі.

Про це повідомляла пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

Україна зірвала плани росіян закріпитись у Вовчанську

Російським силам після кількох невдалих спроб наступу на Харківщині не вдалося закріпитись і у Вовчанську.

Про це повідомляв Генштаб ЗСУ у Фейсбук.

Як зазначалося в повідомленні, плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвали ЗСУ. З початку цієї доби підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста і тримають ворога під вогневим контролем. 

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На всіх напрямках росіянам не вдалося завоювати територію.

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