У ніч проти 17 травня сили ППО знищили всі 20 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Сили ППО знешкодили всі дрони
"У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (рф)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, удар відбивали винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Українські сили збили всі скеровані на Україну дрони
Нагадаємо, що 14 травня українським силам ППО вдалося збити всі 18 "Шахедів", якими Росія атакувала Україну.
Про це повідомляв Генштаб ЗСУ.
Як зазначалося в повідомленні, у ніч на 14 травня армія РФ атакувала 18-ма ударними "Шахедами" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
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