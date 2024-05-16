Вже з цієї суботи, 18 травня, інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску в окремих категорій громадян будуть перевіряти наявність військово-облікового документа.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У ДПСУ розповіли про зміни процедури перевірки на пунктах пропуску з 18 травня
Відповідно до норм законодавства, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.
Такий обов’язок передбачений змінами до законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які набудуть чинності цієї суботи.
Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених
Крім того, законодавством визначено, що для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також документи на підтвердження.
Громадяни, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я.
Це, зокрема, стосується таких категорій осіб: заброньованих на період мобілізації та на воєнний час; визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я; на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; які самостійно виховують дитину; які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби; а також інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться: особи з інвалідністю; ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів; визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.
Порядок виїзду зазначеної категорії осіб залишається незмінним.
ДПСУ звертає увагу, що згідно з частиною сьомою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції від 18.05.2024) перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тому рекомендує при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.
Усі чоловіки призивного віку мають оновити дані в ТЦК з 18 травня
З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. Усі чоловіки у віці від 18 до 60 повинні оновити свої дані в ТЦК, особливо якщо в них закінчилась дія висновку ВЛК з попереднього року.
"...У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян", - повідомив Представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.
Придатність до військової служби - що варто знати
У квітні Президент України підписав Закон про мобілізацію, який набуде чинності у травні.
Термін "обмежена придатність" виключили, і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру. Це будуть оновлені дані, які використовуватиме ТЦК для виконання мобілізації, пояснює Представник Генштабу.
Військовозобов’язані, які мали статус обмеженої придатності, мають повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. Так само і особи, які отримали II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року.
Оновити дані повинні й ті, хто раніше ставав на облік, але мають протермінований висновок ВЛК..
Військовозобов'язані за кордоном мають упродовж 60 днів з дати початку мобілізації оновити персональні дані в ТЦК. Це також можна зробити дистанційно: електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
Коментарі (0)