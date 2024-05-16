Вже з цієї суботи, 18 травня, інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску в окремих категорій громадян будуть перевіряти наявність військово-облікового документа.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

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У ДПСУ розповіли про зміни процедури перевірки на пунктах пропуску з 18 травня

Відповідно до норм законодавства, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.

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Такий обов’язок передбачений змінами до законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які набудуть чинності цієї суботи.

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Крім того, законодавством визначено, що для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також документи на підтвердження.

Громадяни, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я.

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Це, зокрема, стосується таких категорій осіб: заброньованих на період мобілізації та на воєнний час; визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я; на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; які самостійно виховують дитину; які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби; а також інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».