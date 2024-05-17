Масовані російські удари по українській енергетичній системі завдали їй довгострокової шкоди, яка може завадити розвитку оборонно-промислової бази України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть завдавати масованих ударів, щоб заподіяти довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі, оскільки погіршення можливостей української протиповітряної оборони триватиме доти, доки американські зенітні ракети та інші західні засоби протиповітряної оборони не набудуть достатнього масштабу", - пояснюють аналітики ISW.

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Як зазначається, 16 травня Міністерство енергетики України повідомило, що почало залучати аварійну електроенергію з Польщі, Румунії та Словаччини.

Удари РФ по енергетиці стали більш критичними

Наприкінці березня ДТЕК попередив, що більш точні та концентровані російські удари завдають більшої шкоди українським енергетичним об’єктам, ніж попередні атаки РФ, коментує ISW.

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Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

Як додають у відомстві, українська енергетична компанія "Ясно" заявила, що російські удари змусили українських енергооператорів застосовувати аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему.

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Енергогенерація та мережі відновлюються цілодобово

Нагадаємо, що 10 травня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав до економії електроенергії через надскладну ситуацію в енергосистемі України.

Про це він написав у своєму Телеграм

Як повідомив очільник українського уряду, ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, ремонти мережі та генерації відбуваються цілодобово.

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