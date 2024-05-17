За даними Опендатабот, в Україні працюють 63 банки, з яких 6 державних, 14 з іноземним капіталом та 43 з приватним. 8 банків із загальної кількості отримали збитки цьогоріч розміром у 111 млн грн.

Українські банки заробили на 19% більше, ніж минулоріч. Це близько 40,5 млрд грн.

Приватбанк став лідером топу, заробивши 13,86 млрд грн за І квартал 2024 року. Це третина від прибутку всіх банків. Проте це на 14% менше, ніж за відповідний період минулоріч - 16,04 млрд грн. Загалом на 6 державних банків припадає 60% від сукупного прибутку всіх установ - 24,28 млрд грн. Наразі лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав за І квартал збитки у розмірі 7,6 млн грн.", - підрахував Опендатабот.

Як зазначає Опендабот, лідер банків з іноземним капіталом в Україні - Райффайзен банк, який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Іноземні банки заробили 10,2 млрд грн, тобто чверть від загального прибутку.

Кредитів "5-7-9%" найбільше серед усіх виданих в Україні

Україна сплачує 30 млрд грн на компенсацію відсоткової ставки за кредитною програмою "5-7-9%".

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Про це повідомило Міністерство фінансів.

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення бізнес отримав кредити на суму понад 200 млрд грн, з яких 108 млрд грн - у державних банках. Державним банкам зручніше кредитувати підприємців поблизу лінії фронту та в областях, які постійно обстрілюють, наприклад Херсон чи Миколаїв.

Найпопулярнішими цілями кредитів стали поповнення оборотного капіталу та відновлення об'єктів після російських атак. Також гроші позичають у банків з метою фінансування сільського господарства, інвестицій та для зон бойових дій з високим ступенем ризику.