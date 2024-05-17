Росія вкотре завдала масованого комбінованого удару по Донеччині. Ворог використав авіацію, РСЗВ «Смерч», артилерію та міномети, обстрілявши територію 2267 разів.

Про це повідомила поліція Донецької області.

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"Під ударом перебували міста Залізне, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селище Курахівка, села Богоявленка, Михайлівка. Пошкоджено 29 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, гаражі, адмінбудівля, господарчі споруди, автомобіль, ЛЕП", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, Михайлівку окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч", через що пораені 5 людей, пошкоджена адмінбудівля та автомобіль.

"Трьома керованими авіабомбами російські військові вдарили по селу Богоявленка. Зруйновано 5 приватних осель, гараж, господарча споруда", - додали в поліції.

По Сіверську ворог бив артилерією, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирний та два приватних будинки.

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Також через ворожий обстріл у Залізному руйнувань зазнали три оселі та багатоквартирний будинок, але цивільне населення не постраждало.

Як зазначили в поліції,  з початку обов’язкової евакуації з небезпечних районів вивезли 163 391 особу, серед них 19 264 - діти, а 6 739 - люди з інвалідністю.

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Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Росія обстріляла Донеччину понад 2500 разів

14 травня армія РФ за добу завдала 2677 комбінованих ударів по 7 населеним пунктам.

Про це повідомляв відділ комунікації поліції Донецької області.

За словами поліції, пошкоджено 36 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, складські приміщення, гараж, автомобілі, навчальний заклад, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури.

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