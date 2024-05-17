На місці демонтованої каплички МАФу після археологічних розкопок планують створити експозиційний об'єкт і екскурсію.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи генерального директора Національного музею історії України Федора Андрощука під час брифінгу з нагоди демонтажу каплички-МАФу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Ми хочемо залучити сучасні технічні можливості, щоби відкрити нові сторінки Старокиївської гори та зробити їх доступними громадськості. Суть археології - не просто розкопати, а створити нові знання. Ми зробимо якісну документацію, яка буде зберігатися та яку можна буде перевірити. На її основі вже можна зробити експозиційний об'єкт і екскурсію", - повідомив Андрощук.

Advertisement

За словами виконавчого директоар інвестиційної компанії Inzhur Андрія Журжія, основна частина робіт щодо зрушення будівлі була виконана між 12 та 1 годинами. Загалом процес демонтажу каплички тривав близько семи годин.

"Розуміючи, що буде виконуватися рішення суду і представники УПЦ МП не можуть його зупинити, з приміщення були винесені всі цінні речі", - пояснив Журжій.

Гендиректор музею Федір Андрощук зауважив, що ця територія музею - певна рекреаційна зона, де є багато програм і для дітей, і для туристів. Керівництво планує створити нові експозиційні об'єкти, щоби кияни та гості міста дізнавалися про історію України.

Advertisement

Згідно зі словами завідувачки філії "Скарбниця Національного музею історії України", адвокатки Наталія Панченко, на місці каплички залишилася ще фундаментна плита, яку вийматимуть на початку наступного тижня. Це гучна частина робіт, тому її не виконуватимуть у нічний час.

"Основним завданням є усунення перешкод у користуванні ділянкою та приведення ділянки у попередній стан", - пояснила Панченко.

Більшість українців вважає, що УПЦ МП треба заборонити

Приблизно 63% українців вважають, що Церква Московського Патріархату має бути забороненою в Україні.

Advertisement

Про це повідомлялося в пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність церкви. Зокрема, 63% вважають, що ця Церква має бути заборонена.

Ще 20% виступають за дещо "м’якший" підхід, що передбачає не повну заборону, а встановлення державного контролю та нагляду.