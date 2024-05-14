Ситуація на Харкіщині на межі, і щогодини ситуація наближається до критичної. Про це сказав нвчальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов у відеодзвінку з бункера в Харкові, пише NYT.

Буданов пояснив, що наразі російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути й без того мізерні резерви українських сил і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях.

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Збройні сили України намагаються перекинути війська з інших ділянок фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але було важко знайти особовий склад.

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ЗСУ посилюють позиції, РФ піде у напрямку Сум

Шеф розвідки запевнив, що Україна зможе укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, в Сумській області.

Більше по темі Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

Старший лейтенант Денис Ярославський, який командує підрозділом, що веде бої на Харківщині, сказав, що росія завдає авіаударів по Вовчанську.

"Вони скидають від п'яти до семи бомб кожні три хвилини", - сказав Ярославський в інтерв’ю NYT.

Новопризначений секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю агенції Франс Пресс (AFP) у понеділок заявив, що адміністрація "не бачить ризику неминучого наземного нападу на північно-східне місто Харків", незважаючи на наростаючий наступ Росії на прикордонні райони Харківщини, який розпочався у п'ятницю, 10 травня.

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"На даний момент російські дії в прикордонному [секторі] тривають", - сказав Олександр Литвиненко в інтерв'ю AFP в Києві.

"Ми можемо сказати, що не бачимо загрози нападу на Харків, - сказав він. - Але там багато росіян, досить багато. Близько 50 000 були на кордоні".

За його оцінками, у нинішньому наступі росіяни задіяли понад 30 000 військових.

Новий наступ Росії на Харківщині - що відомо

Росія окупувала кілька прикордонних сіл, і це стало "наслідком мовчазної політики Заходу", згідно з якою українські війська не можуть використовувати західні системи для завдання ударів по військових цілях у Росії.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що тривають бої за прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області, в яких Росія досягла тактичного успіху.

"Противник задіяв значні сили, до п'яти батальйонів, для наступу на місто й не рахується зі своїми втратами", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ повідомили, що лише за добу на цьому напрямку російські війська втратили понад 100 військовослужбовців.

"На даний час противник отримав тактичну перевагу", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що бойові дії тривають на ділянках фронту Пильна, Лук'янці, Глибоке, Олійникове, Муром, Бугруватка.