Ситуація на Харкіщині на межі, і щогодини ситуація наближається до критичної. Про це сказав нвчальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов у відеодзвінку з бункера в Харкові, пише NYT.
Буданов пояснив, що наразі російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути й без того мізерні резерви українських сил і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях.
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Збройні сили України намагаються перекинути війська з інших ділянок фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але було важко знайти особовий склад.
ЗСУ посилюють позиції, РФ піде у напрямку Сум
Шеф розвідки запевнив, що Україна зможе укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, в Сумській області.
Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі
Старший лейтенант Денис Ярославський, який командує підрозділом, що веде бої на Харківщині, сказав, що росія завдає авіаударів по Вовчанську.
"Вони скидають від п'яти до семи бомб кожні три хвилини", - сказав Ярославський в інтерв’ю NYT.
Новопризначений секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю агенції Франс Пресс (AFP) у понеділок заявив, що адміністрація "не бачить ризику неминучого наземного нападу на північно-східне місто Харків", незважаючи на наростаючий наступ Росії на прикордонні райони Харківщини, який розпочався у п'ятницю, 10 травня.
"На даний момент російські дії в прикордонному [секторі] тривають", - сказав Олександр Литвиненко в інтерв'ю AFP в Києві.
"Ми можемо сказати, що не бачимо загрози нападу на Харків, - сказав він. - Але там багато росіян, досить багато. Близько 50 000 були на кордоні".
За його оцінками, у нинішньому наступі росіяни задіяли понад 30 000 військових.
Новий наступ Росії на Харківщині - що відомо
Росія окупувала кілька прикордонних сіл, і це стало "наслідком мовчазної політики Заходу", згідно з якою українські війська не можуть використовувати західні системи для завдання ударів по військових цілях у Росії.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що тривають бої за прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області, в яких Росія досягла тактичного успіху.
"Противник задіяв значні сили, до п'яти батальйонів, для наступу на місто й не рахується зі своїми втратами", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ повідомили, що лише за добу на цьому напрямку російські війська втратили понад 100 військовослужбовців.
"На даний час противник отримав тактичну перевагу", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також повідомили, що бойові дії тривають на ділянках фронту Пильна, Лук'янці, Глибоке, Олійникове, Муром, Бугруватка.
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