Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що фінсько-російський кордон можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Про це він повідомив в інтерв'ю Yle Radio Suomi.

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У Фінляндії розглядають можливість відкриття кордону з РФ

Згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику, і ситуація на кордоні залишається незмінною. Попри прихід весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, а в Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

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"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", – сказав Орпо.

Законопроєкт, який передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде поданий на розгляд парламенту наступного тижня.

"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", – зазначив Орпо.

Більше по темі Шойгу не звільнили, лише трохи віддалили від влади, а Путін вирішив зміцнити владну вертикаль ЗМІ подають звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ як покарання за невдачі армії в Україні. Втім, аналіз ситуації показує, що звільнення – частина плану Путіна зі зміцнення своєї влади.

Він додав, що у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.

"Ми могли би спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", – пояснив він.

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Швеція і Фінляндія мають відігравати важливу роль у підтриманні миру

Президент Фінляндії Александр Стубб під час офіційного візиту до Стокгольма заявив, що нові країни-члени НАТО мають робити усе, щоб уникнути війни.

«Найкращий спосіб уникнути війни – це менше говорити і більше готуватися. Я думаю, що ви відчуваєте те ж саме. Це цілком зрозуміло», – сказав Стубб.

На його переконання, «Фінляндія і Швеція мають відіграти важливу роль у зміцненні миру». Президент додав, що, хоча «це звучить парадоксально», саме «тому ми хочемо мати сильні збройні сили і саме тому ми вступили до НАТО».