В Одесі Служба безпеки України викрила агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який передавав координати бойових позицій комплексів протиповітряної оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури поблизу Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В Одесі затримали агента ФСБ Росії

Найбільше російські спецслужби цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО, радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію, узбережжя південного регіону та об’єкти телекомунікації Одеської області.

Advertisement

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торгівельні судна.

За вказівками російських спецслужб чоловік цілеспрямовано об’їжджав Одещину і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу звітував до ФСБ.

Більше по темі Спільна "бавовна" від ГУР та СБУ: атаковані Севастопольська бухта, морський порт РФ та НПЗ в Туапсе Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють про успішну операцію в ніч на 17 травня, внаслідок якої палала Севастопольска бухта, морський порт в Новоросійську та Туапський НПЗ

У разі отримання підтверджених координат підрозділів Збройних сил України росіяни планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.

Фото: СБУ

Advertisement

Фігуранта вдалося затримати, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Під час обшуків у фігуранта виявили фейкові посвідчення представника редакції газети і місцевого водоканалу. Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

Яке покарання загрожує агенту російської спецслужби

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агента РФ, який готував «прорив» ворога на Донеччині

У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала російського інформатора, який намагався допомогти РФ прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку.

Advertisement

Інформатор передавав росіянам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Щоб виявити місця базування підрозділів Збройних сил України, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних дій він звітував російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. За отриманими координатами росіяни планували здійснити масовані удари з використанням фугасних авіабомб і реактивної артилерії.

Advertisement

Співробітники СБУ провели заходи з убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта в його помешканні.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.