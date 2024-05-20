Українські військові змогли влучити по базі сил РФ у Ювілейному.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Телеграм.

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"За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, до 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти.

"Честь руського офіцера" – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового. Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати", – наголосив очільник Луганської ОВА.