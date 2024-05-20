Українські військові змогли влучити по базі сил РФ у Ювілейному.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Телеграм.
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"За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти.
"Честь руського офіцера" – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового. Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати", – наголосив очільник Луганської ОВА.
Україна вдарила ракетами по нафтобазі на Луганщині
Нагадаємо, що 11 травня ЗСУ вдарили по російській нафтобазі у тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині.
Про це повідомляли місцеві жителі та Телеграм-канали.
За словами окупаційної влади, Україна нібито вдарила по об'єкту американськими ракетами ATACMS з касетним боєприпасом. Згідно з даними, внаслідок атаки загинуло 3 людей, а ще 8 отримали поранення.
Українська авіація вразила пункт управління ворога в Луганську
Також у квітні українські сили оборони влучили по російському пункту управління "Центр" в тимчасово окупованому Луганську.
Про це повідомляв командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Олещук не уточнив якими саме ракетами вдалося вразити пункт управління росіян і наголосив на тому, що подібних ударів по тилах противника буде більше, як тільки Україна отримає більше ракет від західних партнерів.