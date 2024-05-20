У Росії готують зміни до трудового законодавства, згідно з яким жителів країни зможуть переміщати в ті регіони, де не вистачає робітників.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На території РФ через війну можуть повернути трудовий обов'язок

Зараз у Росії нестача робочої сили, яка стає серйозною проблемою в деяких галузях. Згідно з оцінками видання "Известия", у 2023 році в Росії не вистачало 4,8 млн робочих рук. Наприклад, російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок у 2023 році.

Advertisement

За даними британської розвідки, брак робочої сили, принаймні частково, був викликаний війною Росії проти України, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які прагнуть уникнути призову.

Нещодавно дефіцит посилився обмеженнями на працевлаштування мігрантів, запровадженими після теракту ІДІЛ-К у Москві 22 березня 2024 року.

Більше по темі Росія посилила кампанію з дискредитації мобілізації в Україні Російська пропаганда знову активізувала дезінформаційу кампанію «Майдан-3».

Внаслідок нестачі робочої сили група російських депутатів розглядає можливі поправки до російського Трудового кодексу РФ. У разі ухвалення це означатиме, що надлишкова робоча сила може бути переміщена під нагляд держави на місце роботи, де бракує робочої сили.

Advertisement

"Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", – зазначають у Міноборони Британії.

Армія РФ використовує всюдиходи та мотоцикли для перевезення особового складу

З початку 2024 року російська армія почала більше використовувати легкі транспортні засоби, такі як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів.

Advertisement

У британській розвідці вважають, цілком імовірно, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити подальше враження з використанням артилерії, FPV-дронів або дронів-камікадзе.