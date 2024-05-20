Потенційна економія коштів ЦОВВ за рахунок енергоефективних заходів – близько 7,5 млрд грн щорічно.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності, цитуючи голову установи Ганну Замазєєву на відкритті діалогової платформи "ЕСКО – доступні інвестиції для держави та громад".

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"Близько 7,5 млрд грн потенційної щорічної економії на витратах за комунальні платежі можна отримати тільки в ЦОВВ, впроваджуючи енергоефективні заходи", - повідомила Замазєєва.

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Потенційну економію місцевого самоврядування Ганна Замазаєва оцінила в близько 112 млрд грн.

Механізм роботи ЕСКО - що треба знати

"Держенергоефективності при партнерстві проекту ПРООН "Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО" 17 травня п.р. у м. Київ провели важливий захід – Діалогову платформу "ЕСКО – доступні інвестиції для держави та громад", – пояснила голова Держенергоефективності.

За її словами, механізм ЕСКО вигідний для всіх сторін процесу, бо замовник заощаджує енергоносії, виконавець-ЕСКО отримує прибуток завдяки досягнутій економії енергоспоживання. Тому ЕСКО-механізм дозволяє ЦОВВ та органам місцевого самоврядування впроваджувати енергоефективні заходи на своїх об’єктам без зайвих витрат коштів із власних бюджетів.

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В Україні може подорожчати електроенергія

У квітні Міністр енергетики країни Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію можуть збільшитися.

Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки Україна втратила багато гідроенергетичної продукції і змушена проводити планові ремонти атомних енергоблоків. Також галущенко не виключає, що подальше пошкодження електромережі може збільшити навантаження на систему влітку. Масштаби повного відновлення енергосистеми можуть сягати мільярдів доларів.