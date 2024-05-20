Прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта та трьох лідерів терористичного угруповання ХАМАС.
Про це йдеться у заяві прокурора МКС Каріма Хана.
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"На підставі доказів, зібраних і досліджених моїм Офісом, я маю підстави вважати, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людства, вчинені на території Палестинської автономії [в секторі Газа - ред.] щонайменше з 8 жовтня 2023 року", – повідомив Хан.
Як зазначається, йдеться про моріння голодом цивільних осіб як метод ведення війни; умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю; умисне вбивство; навмисні атаки на цивільне населення; переслідування та інші нелюдські дії як злочини проти людства.
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Хан запросив видачу ордера на арешт трьох лідерів ХАМАСу
За заявою прокурора МКС, на підставі доказів, зібраних і досліджених моїм Офісом, я маю підстави вважати, що Ях’я Сінвар [керівник ХАМАСу в секторі Газа – ред.], Мохаммед Діаб Ібрагім Аль-Масрі [головнокомандувач військового крила ХАМАСу – ред.] та Ісмаїл Ханія [голова політичного бюро ХАМАСу – ред.] несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людства, вчинені на території Ізраїлю та Палестинської автономії щонайменше з 7 жовтня 2023 року.
Лідерів ХАМАСу МКС звинувачує у винищенні як злочині проти людства; вбивствах, захопленнях заручників; зґвалтуваннях та інші актах сексуального насильстваа; катуваннях та інших нелюдських діях; жорстокому поводженні в контексті полону; і посяганнях на особисту гідність.
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Нагадаємо, що в березні цього року Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордерина арешт Сергія Кобилаша (екскомандувача дальньої авіації РФ) та Віктора Соколова (екскомандувача ЧФ Росії) у контексті війни в Україні.
Про це йшлося в заяві МКС.
Як зазначалося, Кобилаш та Соколов мають бути притягнені до відповідальності за ймовірні воєнні злочини. Зокрема, напади на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної шкоди цивільним та їхньому майну, а також злочини проти людяності.