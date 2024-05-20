Випущена РФ ракета по Україні налічує майже 300 компонентів іноземного походження.

Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін у Телеграм.

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"За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об`єкті, ідентифікованому, як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва", – уточнив Рувін.

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Згідно з даними, ці елементи забезпечують навігацію ракети. Вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо.

"Дослідження іноземних компонентів проводиться з метою посилення санкційного тиску на росію, надання обґрунтованих доказів злочинів рф, можливості їх представлення Урядом України на міжнародній арені та залучення більшої підтримки для нашої держави від іноземних партнерів", – наголосив директор КНДІСЕ.

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Також Рувін зауважив, що імпортна мікроелектроніка є основою усіх типів російських ракет. Висновки українських та іноземних експертів засвідчують важливість контролю експорту комерційних електронних компонентів і водночас залежність країни-агресора від імпорту технологій.