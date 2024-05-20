Випущена РФ ракета по Україні налічує майже 300 компонентів іноземного походження.
Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін у Телеграм.
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"За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об`єкті, ідентифікованому, як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва", – уточнив Рувін.
Згідно з даними, ці елементи забезпечують навігацію ракети. Вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо.
"Дослідження іноземних компонентів проводиться з метою посилення санкційного тиску на росію, надання обґрунтованих доказів злочинів рф, можливості їх представлення Урядом України на міжнародній арені та залучення більшої підтримки для нашої держави від іноземних партнерів", – наголосив директор КНДІСЕ.
Також Рувін зауважив, що імпортна мікроелектроніка є основою усіх типів російських ракет. Висновки українських та іноземних експертів засвідчують важливість контролю експорту комерційних електронних компонентів і водночас залежність країни-агресора від імпорту технологій.
Росія використовує проти України північнокорейські ракети
Нагадаємо, що ще в січні поточного року на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Північна Корея передала свої балістичні ракети Росії разом із пусковими установками до них.
За його словами, перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся 29 грудня 2023 року, коли одна така ракета впала у поле в районі Запоріжжя. Ще одна ракета 2 січня влучила по Харкову.
За результатами експертизи, це не були російські ракети 9М723. Конструктивно ракети схожі на "Іскандер", але мали низку відмінностей.