Британська освітня компанія BecomingX запустила навчальну платформу BecomingX Ukraine.

Про це повідомляється на сайті платформи.

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Мета запуску платформи в Україні – допомога українцям у розвитку навичок, необхідних для працевлаштування, підприємництва, опанування нових професій за допомогою навчального контенту – тематичних відео, досліджень та вікторин. BecomingX Ukraine працює за підтримки "Дія.Освіта".

"За підтримки світових компаній Accenture та Amazon ми розмістили на платформі інтерактивні курси, зокрема, про цифровий бізнес і технології, та надали доступ до міжнародної програми Amazon – AWS Educate й інших освітніх ресурсів. Ми понад усе прагнемо, щоб цей навчальний контент допоміг людям в Україні розвивати карʼєру або розпочати свій шлях з нуля", - прокоментував CEO та співзасновник BecomingX Пол Ерні.

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BecomingX Ukraine - що треба знати

За його словами, BecomingX була створена у 2020 році, і зараз на ній зареєстровані тисячі користувачів з 19 країн. Мета – допомогти людям реалізувати свій потенціал. Розробивши нову платформу в співпраці з благодійним фондом BecomingX Foundation, компанія прагнула підтримати українців і дати їм можливість розвивати свої навички та впевненість у собі.

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Як зазначається, орім фільмотеки з відео від українських та світових знаменитостей, BecomingX Ukraine має окремі розділи для шкіл, надає українцям безплатний доступ до школи найстарішої у світі енциклопедії Britannica, онлайн-платформи викладання та навчання CENTURY, проєктів ITSkills4U та Da Vinci, а також 3D-турів найвідомішими у світі музеями, парками та поверхнею Марсу.

За словами розробників, ресурс надає школам 24 записані заняття для учнів молодших та середніх класів з планами уроків українською та польською мовами, а також сертифікати про завершення курсів для всіх користувачів.

"Зараз, коли офлайн-доступ до навчання в Україні складніший, ніж будь-коли, дуже важливо мати можливість альтернативного гнучкого шляху до знань із правильно підібраною базою інформації. Тому я великий прихильник нових методів навчання на таких платформах як BecomingX Ukraine, які дають можливість людям поєднувати його з роботою або іншими важливими справами у їхньому житті", – прокоментував засновник та креативний директор FROLOV Іван Фролов.

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Україна запустить платформу UA – Ukrainian Abroad

Проєкт UA – Ukrainian Abroad націлений об’єднати українську молодь за кордоном.

Про це повідомляло МЗС.

Як зазначалося, UA – Ukrainian Abroad передбачає створення координаційної платформи, до якої увійдуть представники Офісу Президента України, Верховної Ради України, міністр закордонних справ України, міністр молоді та спорту України і міністр культури та інформаційної політики України. До складу ресурсу увійдуть й інші експерти, які будуть організовувати та координувати створення мережі молодіжних громадських обʼєднань у низці країн світу.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що проєкт UA – Ukrainian Abroad відкриє нові можливості для молодих людей та надихатиме їх реалізовувати себе й бути корисними для держави в час повномасштабної війни, бо Молодіжна рада при МЗС уже продемонструвала свою ефективність.