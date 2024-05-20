"Це більше половини – 59% – від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОПів", – зазначає Опендатабот.

Водночас чоловіки частіше фокусуються на комп’ютерному програмуванні та оптовій торгівлі.

Як повідомляється, жінки-ФОПи пріоритетно вибирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю надання інших індивідуальних та інформаційних послуг.

Збільшення кількості ФОПів – із чим пов'язане

Нагадаємо, що у травні народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що збільшення кількості ФОПів пов'язане з податковою оптимізацією та ухиленням від військового обліку.

Про це повідомив Гетманцев у Телеграм.

На його думку, скорочення кількості ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством, а збільшення ФОП відбувається через введення РРО, податкову оптимізацію та ухилення від військового обліку.

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Понад 30 тисяч ФОПів припинили свою діяльність

Близько чверті новостворених ФОПів припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року.

Про це повідомляв Опендатабот.

Як зазначалося, 30 904 фопи припинили свою діяльність. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених фопів минулоріч закрились у 2024 році. Водночас, нових бізнесів відкрилося удвічі більше – понад 74 тисячі за перший квартал цього року.