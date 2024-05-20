Цього тижня Росія для підсилення дезінформаційної кампанії щодо нібито слабкості ЗСУ поширюватиме повідомлення на тему повторного наступу з території Білорусі.

Про це повідомив ЦПД у Фейсбуці,

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"Для підсилення інформаційної кампанії щодо буцімто слабкості ЗСУ прогнозується, що ворог розкачуватиме тему повторного наступу з території білорусі. Новини про перекидання туди російської техніки, а також аналітика окремих експертів про велику загрозу – передчасні залякування", – пояснюють у Центрі протидії дезінформації.

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Нова хвиля ІПСО від Росії – на що чекати

Як зазначається, іншими наративами можуть стати фейки і маніпуляції для сіяння паніки в суспільстві та зриву процесу мобілізації. Імовірним назвали поширення ворожих наративів щодо корупції та розкрадання коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

Черговими темами можуть бути ІПСО щодо підготовки наступу військ РФ на місто Суми й буцімто неспроможність ЗСУ протистояти російській армії. ЦПД очікує фейки про термінову евакуацію жителів Сум для поширення панічних настроїв серед українців.

"Прогнозується, що ворожа пропаганда у рамках ІПСО "Майдан-3" активізує зусилля з дискредитації Президента України у міжнародному просторі, поставивши під сумнів його легітимність та звинувачуючи у намірах узурпувати владу", – додали в ЦПД.

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Москва провалила ІПСО "Майдан-3" проти України

Нагадаємо, що в лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Москва провалила найдорожчу в історії ІПСО проти України.

Про це він сказав на форумі "Україна. Рік 2024".

За його словами, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армі, але ця спецоперація вже провалилася.

До того ж, Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки Kyiv Post, ще тоді назвав російським наративом заяви про начебто його нелегітимність на посаді після травня 2024 року.