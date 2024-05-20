Пропагандисти РФ запустили кремлівську виставку "русская вєсна" з метою дезінформування населеня ТОТ.
Про це повідомляє ЦНС у Телеграм.
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"Звичайно, що це не приватна ініціатива і нічого спільного це немає з мистецтвом. Виставку організовують кремлівські посіпаки й вона пересувного характеру, адже її мета це промивання мізків якомога більшій частині населення", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, виставку демонструють в Сєвєродонецьку, Лисичанську й інших населених пунктах, які росія захопила після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. На неї примусово водять місцевих школярів та студентів.
За даними ЦНС, в матеріалах виставки відстуня інформація про роль росії у розгортанні війни, а також не вказано те, що АТО була оголошена після того, як російські бойовики захопили будівлю СБУ.
На ТОТ жителям пропонують гроші для свідчень проти ЗСУ
Жителям Лисичанська та Сєвєродонецька пропонують за гроші свідчити про злочини, які нібито скоїли ЗСУ.
Про це повідомляв очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, щоб отримати 100 тисяч рублів, необхідно письмово вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України через дії ЗСУ.
На Луганщині влада Росії заселяє колаборантів та своє населення в житло українців
Росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали у міста на заробітки, в "націоналізоване" житло місцевих мешканців.
Про це також у квітні повідомляв ЦНС.
Згідно з даними, так звана народна рада "ЛНР" ухвалила закон, що "регулює" передачу у держвласність квартир, які потрібні окупантам. Ця ж "рада" створила відповідний реєстр. У перелік внесли кілька тисяч покинутих помешкань. Оселі, власників яких не виявили, занесли до окремих списків.
Як зазначали активісти ЦНС, на момент березня цього року 23 родини колаборантів отримали помешкання у Лисичанську, адже їхні квартири "зруйновані ЗСУ у 2022 році". Їх розселили у квартирах українців, які залишили свої оселі через окупацію.