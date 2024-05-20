Пропагандисти РФ запустили кремлівську виставку "русская вєсна" з метою дезінформування населеня ТОТ.

Про це повідомляє ЦНС у Телеграм.

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"Звичайно, що це не приватна ініціатива і нічого спільного це немає з мистецтвом. Виставку організовують кремлівські посіпаки й вона пересувного характеру, адже її мета це промивання мізків якомога більшій частині населення", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виставку демонструють в Сєвєродонецьку, Лисичанську й інших населених пунктах, які росія захопила після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. На неї примусово водять місцевих школярів та студентів.

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За даними ЦНС, в матеріалах виставки відстуня інформація про роль росії у розгортанні війни, а також не вказано те, що АТО була оголошена після того, як російські бойовики захопили будівлю СБУ.