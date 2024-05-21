Російська окупаційна армія вдарила "Шахедами" по Харкову. Надійшли повідомлення про трьох постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм

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"О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес", – зазначив Синєгубов.

За його словами, інші два удари були по дорожньому покриттю та тротуару приватного сектору.

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Також іще один уламок пошкодив мікроавтобус, внаслідок чого виникла пожежа.

"О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік", – уточнив очільник Харківської ОВА.

Всього постраждали 7 людей через гостру реакцію на стрес, коментує Синегубов у Фейсбук.

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Армія РФ вдарила КАБами по Харкову

Нагадаємо, що 17 травня внаслідок чергового удару росіян по Харкову загинули двоє осіб, а ще 25 отримали поранення.

Про це повідомляв мер міста Ігор Терехов.

За його словами, о 15:40 війська РФ завдали два удари керованими авіабомбами. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Росія обстріляла місце відпочинку під Харковом

Також нещодавно, у травні, через обстріл Харківської області російськими військами, загинули шестеро осіб. 

Про це повідомляли в прокуратурі

Як зазначалося, армія РФ вдарила по місцю відпочинку під Харковом ракетами "Іскандер-М".

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