Російська окупаційна армія вдарила "Шахедами" по Харкову. Надійшли повідомлення про трьох постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.

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"О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес", – зазначив Синєгубов.

За його словами, інші два удари були по дорожньому покриттю та тротуару приватного сектору.

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Також іще один уламок пошкодив мікроавтобус, внаслідок чого виникла пожежа.

"О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік", – уточнив очільник Харківської ОВА.

Всього постраждали 7 людей через гостру реакцію на стрес, коментує Синегубов у Фейсбук.