Російська окупаційна армія вдарила "Шахедами" по Харкову. Надійшли повідомлення про трьох постраждалих.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.
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"О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес", – зазначив Синєгубов.
За його словами, інші два удари були по дорожньому покриттю та тротуару приватного сектору.
Також іще один уламок пошкодив мікроавтобус, внаслідок чого виникла пожежа.
"О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік", – уточнив очільник Харківської ОВА.
Всього постраждали 7 людей через гостру реакцію на стрес, коментує Синегубов у Фейсбук.
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Нагадаємо, що 17 травня внаслідок чергового удару росіян по Харкову загинули двоє осіб, а ще 25 отримали поранення.
Про це повідомляв мер міста Ігор Терехов.
За його словами, о 15:40 війська РФ завдали два удари керованими авіабомбами. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Росія обстріляла місце відпочинку під Харковом
Також нещодавно, у травні, через обстріл Харківської області російськими військами, загинули шестеро осіб.
Про це повідомляли в прокуратурі.
Як зазначалося, армія РФ вдарила по місцю відпочинку під Харковом ракетами "Іскандер-М".