Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок прибула до Києва, аби провести перемовини з Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.

Про це повідомляє МЗС Німеччини.

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"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. Путін припускає, що ми врешті-решт "здуємося", але ми витримаємо", – заявила Бербок.

Німеччина посилюватиме українську систему ППО

Міністерка наголосила, що для захиститу від російських ракет і безпілотників Україні терміново потрібна посилена ППО.

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"Ось чому разом із міністром оборони [Борисом - ред.] Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше", – додала Бербок.

Як зазначила міністерка, Німеччина "кілька разів перевертає кожен камінь" у пошуках нових систем Patriot та ініціює передачу Україні третьої такої системи з власних запасів.

"Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", – наголосила Бербок і пообіцяла: "Дуже чітко покажемо це в червні, коли запросимо світ на конференцію з відновлення України в Берліні. Разом із нашими партнерами в усьому світі та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади друзі України інвестують у довгострокову перспективу, щоб забезпечити майбутнє України".

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Бербок назвала вступ України до ЄС необхідним геополітичним наслідком загарбницької війни Росії. Як зазначила міністерка, Україна досягла значного прогресу та йде шляхом реформ попри деструктивність Росії.

Для Штатів настав час надати Україні більше Patriot

Нещодавно пані посол України в США Оксана Маркарова наголосила, що настав час для ухвалення кількох сміливих рішень про надання Україні більше зенітно-ракетних комплектів Patriot для посилення її протиповітряної оборони.

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Про це вона сказала в програмі Face the Nation американського телеканалу CBS.

За її словами, Україна вдячна за те, що США шукають ці ЗРК і фінансують деякі з них, проте Україні потрібно більше.

"Настав час буквально прийняти сміливі рішення та надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх одразу там, де вони нам необхідні", – заявила Маркарова.