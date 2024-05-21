РФ, ймовірно, перекидає 76-у десантну дивізію до Херсонської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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"Загалом наразі фіксується просування російських окупантів поблизу Вовчанська, Часового Яру, Авдіївки, а також у західній частині Запорізькій області та в дельті річки Дніпро", – зазначили в ISW.

Росія передислокувала війська

Російські "воєнкори" підтвердили заяви про передислокацію підрозділів 76-ї десантної дивізії армії РФ із західної частини Запорізької області в район Кринок, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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"Війська РФ не відновили повний контроль над Кринками, хоча деякі російські джерела стверджують, що війська РФ зачищають село", – пояснили в ISW.

РФ готується до другого етапу наступу на Харківщині

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що російські сили, ймовірно, готуються до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області.

За їхніми даними, в росіян на меті захопити українські міста – Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.

Наступ на Вовчанськ – це тактичний хід, який дозволить створити плацдарм для подальшої більш масованої атаки, коментують в ISW.