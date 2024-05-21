Служба безпеки України затримала у Запоріжжі інформаторку, яка передавала Росії дані про постачання важкої техніки ЗСУ на південний фронт.

Про це СБУ повідомила у Фейсбук.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Запоріжжі затримали російську інформаторку

"Особливу увагу фігурантка звертала на рухомі склади, які перевозять важке озброєння. Також серед її завдань було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій", – зазначили в Службі безпеки України.

Advertisement

Як повідомляється, розвіддані потрібні окупантам для планування бойових операцій на передовій та підготовки повітряних ударів по об’єктах ЗСУ та Укрзалізниці.

"Для виконання ворожого завдання інформаторка фсб пішки обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз ЗСУ", – пояснили в СБУ.

Більше по темі СБУ затримала агента РФ, який готував «прорив» ворога на Донеччині Інформатор намагався допомогти Росії прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, який наразі є однією з найгарячіших точок фронту.

Також зазначається, що фігурантка використовувала своїх знайомих, випитуючи в них інформацію про українські війська. Отримані дані вона відображала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом об’єктів.

Спеціалістам СБУ вдалося викрити зловмисницю на початковому етапі її спроб.

Advertisement

Яке покарання загрожує інформаторці

На підставі доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зараз фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Служба безпеки затримала російського коригувальника ударів

Нагадаємо, що 20 травня Служба безпеки повідомила про затримання інформатора ФСБ Росії, який передавав ворогу геолокаційні дані про позиції ППО та інфраструктуру на Одещині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Найбільше російські спецслужби потребували дані про ППО та радіолокаційні станції, які обороняють морську акваторію, узбережжя південного регіону та об’єкти телекомунікації Одеської області.

Advertisement

За вказівками ворожих спецслужб чоловік об’їжджав Одещину й приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. При отримані відомостей, у вигляді текстових повідомлень та таких самих позначок на картах Google чоловік надсилав інформацію ФСБ.

У разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ росіяни планували здійснити прицільні комбіновані удари.