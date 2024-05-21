25 травня 2024 року в київському Палаці спорту відбудеться великий поетичний вечір українського поета, письменника, музиканта і волонтера Сергія Жадана.

"Там буде слово, світло й дихання кількох тисяч людей": Сергій Жадан збирає стадіон поезії

Знаменитий український поет Сергій Жадан запрошує всіх поціновувачів віршів на свій великий поетичний вечір з програмою "Усі вірші". Цього разу він обрав київський Палац спорту, який готується прийняти понад 8 тисяч людей. Жадан не лише поет, а й перекладач, прозаїк, лідер гурту Жадан і Собаки, а також громадський діяч. Саме тому всі кошти з благодійного заходу він планує передати на підтримку українських захисників і захисниць.

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На цій фотографії, зробленій 13 серпня 2022 року, український прозаїк і поет Сергій Жадан читає свої вірші в Будинку кіно в Києві, на тлі вторгнення Росії в Україну. (Фото Dimitar DILKOFF / AFP)

Окрім того, поет щиро вважає, що в ці криваві часи тривог, мороку й мовчання людям слід триматися разом, особливо якщо їх обєднує така сильна річ, як поезія, адже вона вивертає саму душу назовні. Сергій Жадан пише дуже сильні та чуттєві пісні, його рима буквально пробирає до кісток, а головне — вона розповідає про рідні нам міста і події, які бодай трохи торкнулися кожного. Він так віртуозно складає римовані рядки, вплітаючи в них в них розмовну й часом нецензурну лексику, що кожен може знайти в них відлуння власних думок.

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Концерт під назвою "Усі вірші" — це своєрідна презентація повного однотомного зібрання віршів Жадана, яке вийде друком вже у січні 2025 року. У видавництві Meridian Czernowitz розповіли, що повне однотомне зібрання різноманітних віршів поета з усіх періодів його творчості — це ціла вибірка життя. Амбітна ціль — зібрати 8000 глядачів — це бажання переконатися, що українці читають книжки, а українська поезія наразі на часі.