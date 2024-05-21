25 травня 2024 року в київському Палаці спорту відбудеться великий поетичний вечір українського поета, письменника, музиканта і волонтера Сергія Жадана.
"Там буде слово, світло й дихання кількох тисяч людей": Сергій Жадан збирає стадіон поезії
Знаменитий український поет Сергій Жадан запрошує всіх поціновувачів віршів на свій великий поетичний вечір з програмою "Усі вірші". Цього разу він обрав київський Палац спорту, який готується прийняти понад 8 тисяч людей. Жадан не лише поет, а й перекладач, прозаїк, лідер гурту Жадан і Собаки, а також громадський діяч. Саме тому всі кошти з благодійного заходу він планує передати на підтримку українських захисників і захисниць.
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Окрім того, поет щиро вважає, що в ці криваві часи тривог, мороку й мовчання людям слід триматися разом, особливо якщо їх обєднує така сильна річ, як поезія, адже вона вивертає саму душу назовні. Сергій Жадан пише дуже сильні та чуттєві пісні, його рима буквально пробирає до кісток, а головне — вона розповідає про рідні нам міста і події, які бодай трохи торкнулися кожного. Він так віртуозно складає римовані рядки, вплітаючи в них в них розмовну й часом нецензурну лексику, що кожен може знайти в них відлуння власних думок.
Концерт під назвою "Усі вірші" — це своєрідна презентація повного однотомного зібрання віршів Жадана, яке вийде друком вже у січні 2025 року. У видавництві Meridian Czernowitz розповіли, що повне однотомне зібрання різноманітних віршів поета з усіх періодів його творчості — це ціла вибірка життя. Амбітна ціль — зібрати 8000 глядачів — це бажання переконатися, що українці читають книжки, а українська поезія наразі на часі.
Весь вечір буде своєрідною ретроспекцією творчості поета. Безперечно, весь захід тонко пронизаний своєю неповторною драматургією та режисурою. Це не просто монотонне читання віршів, а справжня феєрія відчуттів та рими, як і буває на всіх поетичних вечорах Сергія. Метр намагається підібрати твори так, щоб вони перегукувалися один з одним, складалися в історію та допомагали читачеві відчувати якийсь внутрішній ритм, внутрішню драматургію, сплески та западини голосу і сенсу.
Квитки на подію досі є, можна навіть обрати різні варіанти за ціновими категоріями та глядацькими місцями. Весь прибуток від продажу квитків на концерт "Усі вірші" Сергій Жадан планує передати на потреби ЗСУ та Сил оборони. Адже саме завдяки їм поетичні вечори досі можуть відбуватися, а ми всі можемо дихати й ходити по своїй вільній землі.
Як виникла амбітна ідея провести захід у Палаці спорту та хто його потенційна аудиторія?
Поет Сергій Жадан щиро вважає, що українська поезія загалом має неабиякий потенціал, саме тому й наважився провести експеримент і зібрати 8-тисячну аудиторію. Відомий письменник, поет та музикант, він вже не вперше влаштовує поетичні вечори, які дуже популярні серед його фанатів. Спочатку він збирав своїх глядачів у Будинку актора, потім у Будинку офіцерів, потім був Жовтневий палац, у якому відбулися два останні поетичні вечори. Тож спроба зібрати цілий Палац спорту є лише наступним кроком - так, доволі амбітним, але доля любить сміливих.
Сам музикант заявляє, що помітив поступове збільшення аудиторії в часи цієї великої війни: і на його концерти, й на вечори приходило дедалі більше людей. Це позитивний показник, який свідчить про інтерес наших людей до культури навіть на тлі кривавої війни, яка торкається кожного з нас.
Окремо Жадан радіє з того, що останнім часом на культурних подіях побільшало молоді. Адже відвідуючи такі заходи, молоді українці й українки відкривають для себе українську книжку, українську музику, українське кіно, український театр — свою культуру та її здобутки. На жаль, це "заслуга" війни, тому що великою мірою все, що люди проживають щодня, — це величезний стрес.
Війна зачіпає нас усіх: і дорослих, і підлітків, і старших людей, і людей молодших, і тих, хто мав якусь політичну ідеологічну позицію, і тих, хто намагався бути поза політикою. Тож Сергій Жадан вважає, що саме зараз багато людей проходять процес переосмислення, переусвідомлення та переоцінки дуже багатьох речей. Саме зараз молодь відкриває для себе цілий материк української культури.