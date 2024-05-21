Росія здійснила комбінований обстріл Донеччини.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
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"Пошкоджено 17 житлових будинків. По Північному окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу", – зазначили в поліції.
Як повідомляється, в Єлизаветівці людина дістала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку РФ.
Також російські сили скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 на селище Нью-Йорк, внаслідок чого 13 приватних будинків зазнали руйнувань.
"По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок російського обстрілу 15 травня. Тіло загиблого перевезла до моргу група "Білий Янгол", – додали в поліції.
Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів
Нагадаємо, що 17 травня російська армія обстріляла Донецьку область 2 267 разів.
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Про це повідомляв відділ комунікації поліції Донецької області.
Як зазначається, ворог використав авіацію, РСЗВ "Смерч", артилерію та міномети, через що пошкоджені 29 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, гаражі, адмінбудівля, господарчі споруди, автомобіль та лінія електропередачі.