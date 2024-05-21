Росія здійснила комбінований обстріл Донеччини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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"Пошкоджено 17 житлових будинків. По Північному окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу", – зазначили в поліції.

Як повідомляється, в Єлизаветівці людина дістала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку РФ.

Також російські сили скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 на селище Нью-Йорк, внаслідок чого 13 приватних будинків зазнали руйнувань.

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"По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок російського обстрілу 15 травня. Тіло загиблого перевезла до моргу група "Білий Янгол", – додали в поліції.