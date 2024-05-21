Росія здійснила комбінований обстріл Донеччини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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"Пошкоджено 17 житлових будинків. По Північному окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу", – зазначили в поліції.

Як повідомляється, в Єлизаветівці людина дістала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку РФ.

Також російські сили скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 на селище Нью-Йорк, внаслідок чого 13 приватних будинків зазнали руйнувань.

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"По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок російського обстрілу 15 травня. Тіло загиблого перевезла до моргу група "Білий Янгол", – додали в поліції.

 

 

Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів

Нагадаємо, що 17 травня російська армія обстріляла Донецьку область 2 267 разів.

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Внаслідок російської атаки є влучання. Відомо про двох загиблих та 25 поранених.

Про це повідомляв відділ комунікації поліції Донецької області.

Як зазначається, ворог використав авіацію, РСЗВ "Смерч", артилерію та міномети, через що пошкоджені 29 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, гаражі, адмінбудівля, господарчі споруди, автомобіль та лінія електропередачі.

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