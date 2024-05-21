У ніч проти 21 травня під удар безпілотника потрапила нафтобаза "Юттек" у селищі Прохорівка Бєлгородської області Росії. Це була чергова спецоперація України на території Роії.
Про нічну атаку повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
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Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар із бензином.
"Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання ємності з паливом", – цитує ASTRA місцевого губернатора.
За інформацією ASTRA, пожежі та постраждалих не було.
Відео пожежі поширив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
Kyiv Post перевіряє цю інформацію.
Атаки України на НПЗ і нафтобази Росії
Нагдаємо, що 19 травня в ході спецоперації Головного управління розвідки під удар потрапила Виборзька нафтобаза у Ленінградській області.
ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області, - джерела
Інформацію підтвердили джерела Kyiv Post у ГУР.
Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух у місті близько 2:50. Після вибуху на території нафтобази розпочалася пожежа.
Також 15 травня дрони-камікадзе ГУР влучили в паливну базу в Пролетарському районі Ростовської області РФ.
На території нафтобази сталося два вибухи. Як зазначили джерела Kyiv Post, ця паливна база використовувалась у військових цілях.
Раніше, 13 травня, дрони СБУ за ніч успішно атакували нафтобазу та електропідстанцію в Росії.
Внаслідок атаки відбулися займання на нафтобазі "Осколнефтеснабжение" в Бєлгородській області та на підстанції 500 кВ "Єлецька" в Липецькій області.
12 травня російська НПЗ також атакували українські безпілотники. Як зазначили джерела Kyiv Post, атака була спецоперацією ГУР.
Окрім Волгоградського НПЗ, БпЛА ГУР влучили також у нафтобазу "Калуганефтепродукт" і Новолипецький металургійний комбінат.
А 10 травня українські дрони атакували "Первый завод" у Калузькій області Росії, який вважається найбільшим у регіоні.
Про це писав у власному Телеграм-каналі губернатор області Владислав Шапша. За його словами, через влучання безпілотника сталося займання.