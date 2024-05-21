У ніч проти 21 травня під удар безпілотника потрапила нафтобаза "Юттек" у селищі Прохорівка Бєлгородської області Росії. Це була чергова спецоперація України на території Роії.

Про нічну атаку повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар із бензином.

"Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання ємності з паливом", – цитує ASTRA місцевого губернатора.

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За інформацією ASTRA, пожежі та постраждалих не було.