У ніч проти 21 травня під удар безпілотника потрапила нафтобаза "Юттек" у селищі Прохорівка Бєлгородської області Росії. Це була чергова спецоперація України на території Роії.

Про нічну атаку повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар із бензином.

"Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання ємності з паливом", –  цитує ASTRA місцевого губернатора.

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За інформацією ASTRA, пожежі та постраждалих не було.

Відео пожежі поширив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

 

 

Kyiv Post перевіряє цю інформацію.

Атаки України на НПЗ і нафтобази Росії

Нагдаємо, що 19 травня в ході спецоперації Головного управління розвідки під удар потрапила Виборзька нафтобаза у Ленінградській області. 

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За даними розвідки, знищено три резервуари з пальним.

Інформацію підтвердили джерела Kyiv Post у ГУР.

Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух у місті близько 2:50. Після вибуху на території нафтобази розпочалася пожежа.

 

Також 15 травня дрони-камікадзе ГУР влучили в паливну базу в Пролетарському районі Ростовської області РФ.

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На території нафтобази сталося два вибухи. Як зазначили джерела Kyiv Post, ця паливна база використовувалась у військових цілях. 

 

Раніше, 13 травня, дрони СБУ за ніч успішно атакували нафтобазу та електропідстанцію в Росії.

Внаслідок атаки відбулися займання на нафтобазі "Осколнефтеснабжение"  в Бєлгородській області та на підстанції 500 кВ "Єлецька" в Липецькій області.

 

12 травня російська НПЗ також атакували українські безпілотники. Як зазначили джерела Kyiv Post, атака була спецоперацією ГУР.

Окрім Волгоградського НПЗ, БпЛА ГУР влучили також у нафтобазу "Калуганефтепродукт" і Новолипецький металургійний комбінат.

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А 10 травня українські дрони атакували "Первый завод" у Калузькій області Росії, який вважається найбільшим у регіоні. 

Про це писав у власному Телеграм-каналі губернатор області Владислав Шапша. За його словами, через влучання безпілотника сталося займання.

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