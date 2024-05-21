Служба безпеки виявила та нейтралізувала угруповання злочинців, які підробляли документи України та Євросоюзу.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ знешкодила організацію з підробки документів

"Фігуранти пропонували своїм клієнтам підроблені документи для "легалізації" у зарубіжних країнах, зокрема в Євросоюзі. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто", – йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, за добу зловмисники виконували до півсотні замовлень. Злочинна організація з близько 10 членів діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей.

"Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві. Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки", – додають в СБУ.

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Замовлення вони рекламували через Телеграм-канали, а відправляли через поштові сервіси.

Яке покарання загрожує фігурантам

Одному з організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за такими ж статтями Кримінального кодексу України.

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Усім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Поліція викрила шахраїв, які ошукали фермерів на мільйони гривень

Шахраї виманювали у фермерів гроші, нібито купуючи в них продукцію або засоби обробки зеплі, а потім відтерміновували виконання умов і припиняли виходити на зв'язок.

Про це повідомляла Національна поліція України.

Як зазначалося, аферисти придбали суб'єкти господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонії та орендували офісне приміщення. Звідти фігуранти телефонували потенційним жертвам та розсилали SMS-повідомлення з пропозиціями продажу їм необхідні для збору урожаю товари чи навпаки придбати у них зернові.

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Для затримки звернень жертв до правоохоронців, зловмисники обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді та вмовляли потерпілих зачекати. Після цього вони продавали зерно іншим підприємцям. Так вони ошукали фермерів на понад 2,5 млн гривень.