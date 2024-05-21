З початку квітня російська армія активізувала використання так званих "танків-сараїв", оснащених додатковим бронюванням з листового заліза, що має захищати їх від безпілотників.
Росіяни все частіше використовують такі "новітні" конструкції.
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Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов у розмові з журналісткою Kyiv Post, такі танки, схожі на панцир черепахи, помічені під час нового російського наступу на Харківщині та біля міста Часів Яр на Донеччині, де тривають запеклі бої.
Подібні конструкції Росія використовує все частіше, оскільки українці ефективно застосовують різноманітні БПЛА, зокрема, FPV-дрони, для знищення особового складу та техніки противника, каже Юсов.
“Росіяни почали шукати способи протидії. Це стосується і засобів РЕБ, і таких кустарних інженерних конструкцій і споруд, як “мангали”або “курники”, “сараї”, їх по-різному в народі називають”, — пояснює представник української розвідки.
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barn-tank pic.twitter.com/d6ajbRo7Gy— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) April 25, 2024
Бійці 148-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, 20 травня, розповіли "Радіо Свобода" про використання “танків-сараїв” російською армією для штурму Новомихайлівки Донецької області.
За їхніми словами, вони помітили групу з трьох одиниць техніки, коли проводили аеророзвідку: "танк-сарай" їхав першим, за ним штурмові групи на двох БМП.
"Наші підрозділи почали працювати, використовували артилерію, FPV-дрони і зупинили їхнє просування десь через кілометр", — розповів військовослужбовець Іван.
Що кажуть у ГУР про "танки-сараї"
Як розповідає Андрій Юсов, такі неоковирні конструкції, виготовлені з підручних матеріалів, часто створюють проблеми для особового складу та екіпажу бронетехніки.
Втім, “танки-черепахи” справді можуть знижувати ефективність роботи українських дронів по цілях.
“Але зі свого боку українські розробники дронів та оператори постійно розвиваються. Щоб протидіяти цим ворожим винаходам, застосуються новіші тактичні прийоми, вдосконалюються власне безпілотні літальні апарати”, — додав Юсов.
Також росіяни все частіше використовують "танки-сараї" для розмінування замість БМР. Втім, не завжди успішно. Нещодавно в мережу потрапило відео, на якому видно, як одна з таких машин намагається з розгону прорватися через мінне поле, підривається і зупиняється, а екіпаж тікає.
#Russie #Rosja #Russia #Russland— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) May 20, 2024
In #Ukraine 🇺🇦, the occupier "Tsar-Barn" with a trawl and the inscription "Gromozeka" on board collected tank mines like a dog with fleas.
Video - 🇺🇸 Infantry pic.twitter.com/WtGsT4pxv0
Росія налагодила серійне виробництво “танків-сараїв”
У жовтні минулого року виробництво “танків-сараїв” вийшло на інший рівень. Тоді "Уралвагонзавод" розробив серійний стандартизований протидроновий навіс, яким оснастили нові російські танки Т-72Б3.
Тоді російське пропагандистське медіа РИА.Новости писало, що "стандартизований навіс розроблений з урахуванням кустарних конструкцій, які танкісти ЗС РФ створювали самостійно для захисту даху башти від дронів, а також аналізу ефективності цих кустарних навісів у бойових діях".
У жовтні в держкорпорації "Ростех" повідомили РИА.Новости, що для захисту дахів танків Т-72Б3 був створений заводський навіс, додавши, що "це просте, але ефективне рішення було навіяне досвідом СВО".
"Конструкція добре захищає машини та екіпажі від дронів-камікадзе і боєприпасів, що скидаються з безпілотників. Раніше бійці робили подібні навіси кустарним способом. Тепер нові танки серійно оснащуються захисними решітками", - уточнили в корпорації.