З початку квітня російська армія активізувала використання так званих "танків-сараїв", оснащених додатковим бронюванням з листового заліза, що має захищати їх від безпілотників. Росіяни все частіше використовують такі "новітні" конструкції. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Використання таких танків, схожих на панцир черепахи, стало систематичним під час нового російського наступу на Харківщині та біля міста Часів Яр на Донеччині, де тривають запеклі бої.

Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов у розмові з журналісткою Kyiv Post, такі танки, схожі на панцир черепахи, помічені під час нового російського наступу на Харківщині та біля міста Часів Яр на Донеччині, де тривають запеклі бої. Advertisement Подібні конструкції Росія використовує все частіше, оскільки українці ефективно застосовують різноманітні БПЛА, зокрема, FPV-дрони, для знищення особового складу та техніки противника, каже Юсов. “Росіяни почали шукати способи протидії. Це стосується і засобів РЕБ, і таких кустарних інженерних конструкцій і споруд, як “мангали”або “курники”, “сараї”, їх по-різному в народі називають”, — пояснює представник української розвідки. Більше по темі ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі Українські військові в ніч на 19 травня пошкодили ракетний корабель "Циклон", який є частиною Чорноморського флоту РФ.

Бійці 148-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, 20 травня, розповіли "Радіо Свобода" про використання “танків-сараїв” російською армією для штурму Новомихайлівки Донецької області. Advertisement За їхніми словами, вони помітили групу з трьох одиниць техніки, коли проводили аеророзвідку: "танк-сарай" їхав першим, за ним штурмові групи на двох БМП.

"Наші підрозділи почали працювати, використовували артилерію, FPV-дрони і зупинили їхнє просування десь через кілометр", — розповів військовослужбовець Іван. Що кажуть у ГУР про "танки-сараї" Як розповідає Андрій Юсов, такі неоковирні конструкції, виготовлені з підручних матеріалів, часто створюють проблеми для особового складу та екіпажу бронетехніки. Втім, “танки-черепахи” справді можуть знижувати ефективність роботи українських дронів по цілях. Advertisement “Але зі свого боку українські розробники дронів та оператори постійно розвиваються. Щоб протидіяти цим ворожим винаходам, застосуються новіші тактичні прийоми, вдосконалюються власне безпілотні літальні апарати”, — додав Юсов. Також росіяни все частіше використовують "танки-сараї" для розмінування замість БМР. Втім, не завжди успішно. Нещодавно в мережу потрапило відео, на якому видно, як одна з таких машин намагається з розгону прорватися через мінне поле, підривається і зупиняється, а екіпаж тікає.

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In #Ukraine 🇺🇦, the occupier "Tsar-Barn" with a trawl and the inscription "Gromozeka" on board collected tank mines like a dog with fleas.



Video - 🇺🇸 Infantry pic.twitter.com/WtGsT4pxv0 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) May 20, 2024