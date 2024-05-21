У Фонді держмайна (ФДМУ) повідомили про успішні результати аукціонів з продажу санкційного майна російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо в Одесі. За підсанкційне майно змагалися 11 учасників.

Про це повідомили на сайті ФМДУ.

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Одеські квартири російського олігарха Шелкова та колаборанта Сальдо продали

«Торги з реалізації майна одного з російських олігархів та колаборанта відбулися вперше в системі "Прозорро.Продажі". Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6,9 млн грн», – повідомив СЕО «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

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Відомо, що вартість квартири, що належала Шелкову, стартувала на торгах з майже 3,8 млн грн. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн грн. Чотирикімнатне житло площею 175,5 кв. м розташоване в будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.

Квартиру Сальдо виставили на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн грн. За неї змагалися дев'ять учасників, вартість житла склала понад 2,9 млн грн. Нерухомість площею майже 130 кв. м розташована неподалік пляжу Аркадія в Одесі.

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За інформацією Фонду держмайна, переможці аукціонів мають 20 робочих днів на сплату вартості лотів. Договір купівлі-продажу буде підписаний лише після надходження коштів на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У ФДМУ додали, що на сьогодні в опрацюванні значиться 753 одиниці санкційного майна.

Фонд держмайна вдруге пробує продати квартири Сальдо та Шелкова

Аукціони з продажу санкційного майна Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, оголошені на 17 квітня, не відбулися. Фонд держмайна оголосив на 25 травня повторні аукціони.

«Квартири Михайла Шелкова та Володимира Сальдо – на аукціоні! ФДМУ повторно виставив на продаж ці активи російського олігарха і українського колаборанта у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

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Коваль нагадав, що квартири підсанкційних осіб розташовані в комплексах у престижному Приморському районі Одеси, неподалік пляжу Аркадія.

В оголошеннях про повторні торги на Prozorro.Продажі ціна об’єктів знижена. Початкова ціна чотирьохкімнатної квартири, що була у власності Шелкова, площею 175,5 кв. м встановлена у 3,761 млн грн (на першому аукціоні – 7,52 млн грн).

Квартира, що належала Сальдо, тепер пропонується за 1,87 млн грн (раніше - 3,74 млн грн).