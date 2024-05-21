Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила про запровадження санкції проти двох фізичних і шести юридичних осіб через причетність до торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

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Канада ввела санкції проти компаній, які перевозили зброю з КНДР до РФ

У повідомленні зазначається, що санкції стосуються осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до Росії.

Двоє фізичних осіб є керівниками російських підприємств військово-промислового комплексу, а підсанкційні юрособи – це російські судноплавні компанії, які брали безпосередню участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.

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"Існують задокументовані докази того, що ця зброя використовувалася Кремлем для ведення загарбницької війни проти України у 2023 та 2024 роках", – підкреслила Жолі, додавши, що постачання зброї з КНДР до Росії суперечить резолюціям Ради безпеки ООН.

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У Британії запровадили нові санкції проти компаній з КНДР та РФ

Уряд Великої Британії запровадив нові санкційні обмеження проти кількох компаній, пов’язаних з військовою програмою КНДР та Росією.

Британія заморозила активи Paekyangsan Shipping Co та Toplivo Bunkering Company, а також її директора Олексія Воротнікова, громадянина Росії.

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Крім того, санкції наклали на російську ТОВ «Восточная стивидорная компания», яка раніше потрапила під санкції США та ЄС.

США запровадили нові санкції проти Росії та країн, що допомагають їй виробляти зброю

Уряд США повідомив про запровадження сотень нових санкцій проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії виробляти зброю.

«Сполучені Штати продовжують знижувати потенціал військово-промислової бази Росії та переслідувати треті країни за підтримку (РФ – ред.), запровадивши майже 300 нових санкцій», - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти майже 200 організацій та фізичних осіб. Зокрема, це стосується суб’єктів як у Росії, так і в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які дозволяють РФ отримувти технології та обладнання з-за кордону.