У ніч на 19 травня українські військові змогли пошкодити російський ракетний корабель "Циклон".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони атакували ракетний корабель "Циклон" у Севастополі

У Генштабі уточнили, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800", - йдеться у повідомленні.

"Циклон" - що відомо

Російський ракетний корабель "Циклон" (заводський номер 801) був закладений 2016 року у Керчі, спущений на воду 2020 року. З липня 2023 року судно прийнято до Чорноморського флоту ВМФ РФ.

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"Циклон" став першим кораблем проєкту 22800 "Каракурт" РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах Росії.

Українські воїни знищили російський тральщик «Ковровец»

Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровец». Російський корабель потопили у ніч на 19 травня.

«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М «Ковровец. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги», - йшлося в повідомленні.

Більше по темі Покровськ зараз є пріоритетом росіян — британська розвідка Окрім наступальних дій на Харківщині, російська армія не відмовилась від плану захопити ще більшу територію на сході України.

Тральщик - це військовий корабель спеціального призначення.

Його головне завдання - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також проведення суден за тралами через мінні загородження.

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«Ковровец» увійшов до складу флоту у 1974 році.