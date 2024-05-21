У ніч на 19 травня українські військові змогли пошкодити російський ракетний корабель "Циклон".
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Сили оборони атакували ракетний корабель "Циклон" у Севастополі
У Генштабі уточнили, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.
"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800", - йдеться у повідомленні.
"Циклон" - що відомо
Російський ракетний корабель "Циклон" (заводський номер 801) був закладений 2016 року у Керчі, спущений на воду 2020 року. З липня 2023 року судно прийнято до Чорноморського флоту ВМФ РФ.
"Циклон" став першим кораблем проєкту 22800 "Каракурт" РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах Росії.
Українські воїни знищили російський тральщик «Ковровец»
Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровец». Російський корабель потопили у ніч на 19 травня.
«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М «Ковровец. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги», - йшлося в повідомленні.
Покровськ зараз є пріоритетом росіян — британська розвідка
Тральщик - це військовий корабель спеціального призначення.
Його головне завдання - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також проведення суден за тралами через мінні загородження.
«Ковровец» увійшов до складу флоту у 1974 році.