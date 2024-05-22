Відключення світла не знизять темпи оборонної промисловості України.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ютуб-каналу видання "Українська правда".

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Масові відключення не вплинуть на оборонну промисловість

"Оборонна промисловість убезпечена від відключень і вона часто має й автономні джерела живлення", – наголосив Кудрицький.

За його словами, причиною атак РФ на енергетичні об'єкти є спроба повного знищення української енергосистеми для суттєвого тиску на тил.

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Як заявив голова "Укренерго", влітку атомні генеруючі потужності працюватимуть на мінімум через планові ремонти. Окрім цього, також зменшиться доступність водних ресурсів для гідроелектростанцій.

Удари по енергетиці України надовго пошкодили систему

Шкода, завдана українській енергосистемі, загрожує обмежити зусилля України з розширення оборонно-промислової бази.

Про це раніше повідомляв Інститут вивчення війни.

Як зазначали аналітики, росіяни продовжуватимуть завдавати ударів, щоб пошкодити українську енергетичну інфраструктуру. Це триватиме доти, доки американські зенітні ракети та інші західні засоби протиповітряної оборони не постачатимуть у достатній кількості.