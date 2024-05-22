Службі безпеки України вдалося затримати інформатора, завербованого ворожим ГРУ.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ затримала інформатора російської розвідки

"Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора – місцевого підприємця", – уточнили в СБУ.

Як повідомляється, під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

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Зловмисник послуговувався допомогою своїх колег і знайомих, у яких вивідував інформацію під час побутових розмов.

Далі він передавав розвіддані через голосові повідомлення.

Як зазначили в СБУ, ці дані Росія використовувала для завдання точних ракетних та авіаційних ударів.

Більше по темі СБУ ліквідувала організацію з підробки та продажу документів України та ЄС Вартість таких "послуг" становила від 300 до 700 американських доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок.

Яке покарання загрожує інформатору

СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зараз інформатор перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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СБУ затримала російську інформаторку, яка хотіла зірвати поставки техніки

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, СБУ затримали російську інформаторку в Запоріжжі, яка передавала РФ розвіддані про постачання важкої техніки ЗСУ на південний фронт.

Про це також повідомляли в СБУ.

Згідно з даними, зловмисниця найбільше цікавилася переміщенням рухомих склади, які перевозять важке озброєння. Також серед її завдань було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій. Отриману інформацію вона передавала через позначки на картах Google, де детально описувала все, що змогла зафіксувати.

Фігурантці також загрожує до 8 років ув'язнення.