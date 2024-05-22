Американський актор Міша Колінз після візиту до України почав збір на суму 450 000 доларів на машину для гуманітарного розмінування.

Про це повідомила фандрейзингова платформа United 24.

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Міша Коллінз збирає на машину для саперів

"Люди постійно запитують мене: "Що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію? Хіба ми не повинні залишити це питання на розсуд урядів?" Але кожен долар допомагає, а проєкт розмінування в Україні є надзвичайно важливим і надзвичайно недофінансованим. Наші пожертви на купівлю цієї машини не закінчать війну, і вона не очистить усі українські землі, проте вона знешкодить багато тисяч мін та нерозірваних боєприпасів і не дасть сотням, якщо не тисячам невинних українців, зокрема жінкам і дітям, втратити кінцівки або життя", – наголосив американський актор.

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Як зазначили в United 24, російське повномасштабне вторгнення "перетворило Україну на мінне поле". Близько 156 000 км² потребують обстеження та розмінування. Для порівняння, це площа Бельгії, Данії та Чехії разом узятих, або ж американського штату Джорджія.

Фото: United 24

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"Навіть після закінчення війни це залишиться суттєвою проблемою, але невеликі внески допоможуть запобігти невимовним стражданням. Тому я прошу всіх, хто може, зробити свій внесок. А щоб заохотити вас, якщо ви фанат мого старого шоу, ви можете виграти пальто або краватку Кастіеля з моїм автографом", – наголосив Коллінз.

Як зазначається, виграти в розіграші пальто та 5 краваток від актора зможе кожен, хто зробить пожертву від $24.

Українські сапери знешкодили понад 23 тис. небезпечних предметів з початку року

Фахівці з розмінування ДСНС України знешкодили понад 23 тисячі вибухонебезпечних предметів з початку 2024 року.

Про це ДСНС України повідомила у Фейсбук.

Як зазначається, найбільш замінованими є деокуповані регіони. За два роки повномасштабної війни на момент початку травня загинули 289 цивільних, у тому числі 15 дітей, а також 21 піротехнік ДСНС.