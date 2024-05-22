Україна в НАТО може вплинути на світову безпеку й не дати Росії диктувати свої правила.
Про це повідомляє пресслужба ОП, цитуючи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака під час конференції "Саміт НАТО у Вашингтоні: Україна та трансатлантична безпека".
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Вступ України до НАТО зміцнить світову безпеку
"Запрошення України зараз було б життєво важливим кроком для зміцнення безпеки Європи і всієї євроатлантичної спільноти. Це покаже: Росія не може диктувати свою волю Альянсу. Агресор не повинен встановлювати власні червоні лінії. Однак це було б червоною лінією для самої Росії", – зазначив Єрмак.
За його словами, під час саміту НАТО у Вашингтоні його учасники мають ухвалити рішення, яке сприятиме зміцненню Альянсу та захисту його країн-членів.
"Українська армія сьогодні є однією з найбільш боєздатних і мотивованих у Європі. За десять років боротьби з російськими окупантами наші воїни здобули великий бойовий досвід", – наголосив керівник Офісу Президента.
Перемога України у війні є ключовим завданням для НАТО
Також він нагадав, що обґрунтування щодо майбутнього членства України в Альянсі є у звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.
Україна має стати членом НАТО не пізніше 2028 року
У звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України пропонується встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу після виконання конкретних умов – не пізніше липня 2028 року.
Про це також повідомляла пресслужба Офісу Президента.
Як зазначається, в документі йдеться про те, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні, Альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна – НАТО визначити конкретні умови членства.