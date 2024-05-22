Служба безпеки України (СБУ) разом із Військово-морськими силами (ВМС) успішно використали новітні морські дрони “Sea Baby”, оснащені системами “Град”, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.
Співрозмовник уточнив, що позаминулої ночі дрони СБУ “Sea Baby” ефективно відпрацювали з моря по позиціях російської армії на Кінбурнській косі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«Наш «Sea Baby» – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно», - зазначив співрозмовник у СБУ.
СБУ ліквідувала організацію з підробки та продажу документів України та ЄС
У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань «Sea Baby» раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.
Sea Baby атакували Кримський міст
Військово-морські безпілотники Sea Baby були використані для руйнування частини Кримського мосту в липні 2023 року.
Значна частина інформації про Sea Baby залишається засекреченою, але відомо, що ці безпілотники управлялися через супутники і здатні нести 800 кг тротилу з мінімальною дальністю польоту 800 км – за даними СБУ.
"Sea Baby" – an experimental drone that was reportedly used to attack the #CrimeanBridge, the landing ship #OlenegorskyGornyak and the SIG tanker.— KyivPost (@KyivPost) August 16, 2023
📹: Security Service of Ukraine pic.twitter.com/2noL6NnGVS