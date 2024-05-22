Служба безпеки України (СБУ) разом із Військово-морськими силами (ВМС) успішно використали новітні морські дрони “Sea Baby”, оснащені системами “Град”, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Співрозмовник уточнив, що позаминулої ночі дрони СБУ “Sea Baby” ефективно відпрацювали з моря по позиціях російської армії на Кінбурнській косі.

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«Наш «Sea Baby» – це не просто дрон, а  багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно», - зазначив співрозмовник у СБУ. 

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Вартість таких "послуг" становила від 300 до 700 американських доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок.

У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань «Sea Baby» раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Sea Baby атакували Кримський міст

Військово-морські безпілотники Sea Baby були використані для руйнування частини Кримського мосту в липні 2023 року.

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Значна частина інформації про Sea Baby залишається засекреченою, але відомо, що ці безпілотники управлялися через супутники і здатні нести 800 кг тротилу з мінімальною дальністю польоту 800 км – за даними СБУ.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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