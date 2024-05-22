Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне".
Про це він сказав кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Джонсон вважає, що Україна може бити зброєю США по РФ
На питання, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по російських цілях у РФ, спікер нижньої палати Конгресу сказав: "Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".
"Їм (українцям. – Ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав Джонсон.
⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024
⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8
У Сенаті США закликали дозволити Україні завдавати удари по цілях на території РФ
Співголова сенатського комітету із закордонних справ Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по Росії тоді, коли це потрібно для її оборони.
США планують конфіксувати російські активи на користь України
Республіканець Ріш прокоментував цитування очільника Пентагону про те, що США просять застосовувати надану зброю по цілях на території України.
#Ukraine must be allowed to defend itself, period. If that means striking a Russian bomber launching missiles at Ukrainian civilians from Russian airspace, then Ukraine should be able to take that shot. https://t.co/rDDCEy9X14— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 21, 2024
"Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії – Україна повинна мати можливість завдати такого удару", - зазначив Ріш.