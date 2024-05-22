Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне".

Про це він сказав кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

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Джонсон вважає, що Україна може бити зброєю США по РФ

На питання, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по російських цілях у РФ, спікер нижньої палати Конгресу сказав: "Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".

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"Їм (українцям. – Ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав Джонсон.

У Сенаті США закликали дозволити Україні завдавати удари по цілях на території РФ

Співголова сенатського комітету із закордонних справ Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по Росії тоді, коли це потрібно для її оборони.

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У Держдепі США мають намір скористатися законом, який ухвалили нещодавно, щоб передати Україні російські активи.

Республіканець Ріш прокоментував цитування очільника Пентагону про те, що США просять застосовувати надану зброю по цілях на території України. 

"Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії – Україна повинна мати можливість завдати такого удару", - зазначив Ріш.

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