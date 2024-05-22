Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне".

Про це він сказав кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

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Джонсон вважає, що Україна може бити зброєю США по РФ

На питання, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по російських цілях у РФ, спікер нижньої палати Конгресу сказав: "Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".

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"Їм (українцям. – Ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав Джонсон.