ДБР повідомило про підозру командиру військової частини та його заступнику, а також двом підприємцям, викривши махінації з коштами, виділеними на електрогенератори для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Фігуранти поділили між собою 133 генератори, призначені для військових

"Комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році "домовились" із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства в тендері на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень", – зазначили в ДБР.

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Як повідомляється, після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не закуповували. Скориставшись недбалістю командира військової частини, уклали додаткову угоду, в якій кількість вже замовлених у Китаї генераторів була зменшена на 133 одиниці. Їх згодом привласнили фігуранти, через що державний бюджет втратив понад 5 млн грн.

Яке покарання чекає на фігурантів

Як зазначили в ДБР, командиру військової частини повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), а його заступнику – за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

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Покарання за цими статтями передачають до 10 років ув'язнення.

Командир військової частини на Донеччині, ймовірно, розтратив 3,5 млн грн

Раніше, 9 квітня, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин на Донеччині та чотирьом його підлеглим.

Про це повідомляло ДБР.

Як зазначалося, фігуранти нарахували та виплатили більш як 3,5 мільйона гривень доплат військовим підрозділу, які не брали участі в бойових діях і були за межами Донецької області.

У різний період безпідставно нараховували по 100 тисяч гривень протягом шести місяців.

Як повідомлялося, підозрюваних можуть позбавити волі до 12 років.