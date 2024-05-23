Українським силам вдалося знешкодити 21 одиницю російської техніки та штурмовик Су-25.

Про це повідмоляє Генштаб у Фейсбук.

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Українські військові знищили російський літак Су-25

"За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", – зазначає Генштаб.

Також, як зазначається, росіяни втратили на Краматорському напрямку 58 одиниць особового складу. ЗСУ знищили танк Т-90, дві БМД і чотири БМП-3. Ще дві такі броньовані машини піхоти пошкоджено.

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На Харківському напрямку українським військам вдалося ліквідувати 21 одиницю військової техніки. Зокрема, повністю знищено дві артсистеми.

"Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400", – додали в Генштабі.