Українським силам вдалося знешкодити 21 одиницю російської техніки та штурмовик Су-25.
Про це повідмоляє Генштаб у Фейсбук.
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Українські військові знищили російський літак Су-25
"За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", – зазначає Генштаб.
Також, як зазначається, росіяни втратили на Краматорському напрямку 58 одиниць особового складу. ЗСУ знищили танк Т-90, дві БМД і чотири БМП-3. Ще дві такі броньовані машини піхоти пошкоджено.
На Харківському напрямку українським військам вдалося ліквідувати 21 одиницю військової техніки. Зокрема, повністю знищено дві артсистеми.
"Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400", – додали в Генштабі.
Українські військові збили Су-25
Нагадаємо, що 19 травня українським зенітникам вдалося ліквідувати ще один Су-25
Про це повідомляла 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Як зазначалося, це був четвертий ворожий Су-25 на рахунку бійців 110-ї бригади за травень.
З якої зброї їм вдалося збити літак цього разу – не уточнюється.