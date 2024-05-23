Як зазначається, біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує другу лінію бонових загороджень. Цього разу загородження не з бочок з тросами, які зриває штормом, а з невеликих барж. Зараз до мосту підводять уже восьмий понтон (баржу).

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Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" в Телеграмі з посиланням на дані супутникової зйомки.

РФ прагне зміцнити захист Керченського мосту від українських морських дронів за допомогою секцій барж.

Що буде, якщо Україна зруйнує Керченський міст

Нагадаємо, що в травні Kyiv Post спілкувався з німецьким політологом Андреасом Умландом, зокрема, про можливі наслідки успішної української атаки на Керченський міст.

На думку політолога, Росія прагне не допустити руйнування мосту з кількох причин, тому створила розгалужену оборонну інфраструктуру для захисту цієї споруди.

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"Якби Україні вдалося зробити міст непридатним для використання або навіть спричинити його обвал, для Кремля це стало би величезним ударом", – наголосив Умланд.