Росія створить програму "співвітчизники за кордоном" з метою встановлення умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захист" російських співвітчизників.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія залучатиме своїх громадян за кордоном для виправдання агресії "захистом своїх людей"

Як зазначають аналітики ISW, Росспівробітництво розробляє "електронну картку співвітчизника", яка надасть росіянам за кордоном доступ до невизначених державних послуг, відвідувати Росвію, працювати в Росії та подавати документи на російське громадянство в майбутньому.

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"Примаков [Генеральний директор Федерального агентства з питань Співдружності Незалежних Держав – ред.] заявив, що співвітчизники Росії можуть надати свою особисту інформацію через онлайн-додаток в обмін на картку та доступ до цих різноманітних послуг, які, ймовірно, будуть доступні через невизначену онлайн-платформу", – зазначають в ISW.

Росія готується запустити пілотну версію програми в кількох невизначених сусідніх країнах і може розпочати видачу перших карток до кінця 2024 року.

"Росія має від 20 до 40 мільйонів співвітчизників за кордоном, хоча незрозуміло, яке визначення "співвітчизник за кордоном" використовує Примаков", – зазначили в зведенні Інституту.

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За даними ISW, Росспівробітництво працює над проєктом "електронна карта співвітчизника" принаймні з 2021 року, але ще не оприлюднило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити "сертифікаційні центри" в центрах "Русского дома" по всьому світу, де співвітчизники можуть підтвердити свою особу в рамках процесу подання заявки.

Російська пропаганда створює "альтернативну Україну" – що відомо

Нагадаємо, що в травні керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що ІПСО РФ працює на розкол України, намагаючись поділити українців на тих, хто виїхав за кордон, рятуючись від війни, і тих, хто залишився.

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Про це писав Укрінформ.

За його словами, існують проєкти, які орієнтовані на те, щоб зібрати лідерів думок та представників колишньої влади за кордоном, і створити фактично альтернативну Україну. Повідомлення, що використовує ворожа пропаганда на своїх інформаційних ресурсах, націлена на об’єднання українців за кордоном навколо ідеї "альтернативної України".