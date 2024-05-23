Представники Міжнародного валютного фонду на чолі з головою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером обговорюватиме в Києві питання економічних ризиків та економічної політики.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз МВФ.

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МВФ обговорюватиме в Києві економічні проблеми України

"Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – зазначається в повідомленні.

27 травня місія МВФ на чолі з її керівником в Україні Ґевіном Ґреєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування.

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Україні треба 42 млрд доларів бюджетної підтримки цього року

Нагадаємо, що у квітні директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує щонайменше $42 мільярдів міжнародної допомоги в умовах продовження війни у 2024 році.

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Близько 80 млн фунтів стерлінгів — на малі човни, розвідувальні дрони та безекіпажні надводні судна.

Про це повідомляв Укрінформ.

На думку Георгієвої, таку суму можливо надати завдяки "твердій міжнародній підтримці".

Втім, директор-розпорядниця МВФ наголосила, що передусім необхідно припинити війну, аби ефективно вирішити економічні проблеми України.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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