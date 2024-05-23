Представники Міжнародного валютного фонду на чолі з головою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером обговорюватиме в Києві питання економічних ризиків та економічної політики.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз МВФ.
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МВФ обговорюватиме в Києві економічні проблеми України
"Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – зазначається в повідомленні.
27 травня місія МВФ на чолі з її керівником в Україні Ґевіном Ґреєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування.
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Нагадаємо, що у квітні директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує щонайменше $42 мільярдів міжнародної допомоги в умовах продовження війни у 2024 році.
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Про це повідомляв Укрінформ.
На думку Георгієвої, таку суму можливо надати завдяки "твердій міжнародній підтримці".
Втім, директор-розпорядниця МВФ наголосила, що передусім необхідно припинити війну, аби ефективно вирішити економічні проблеми України.