Сьогодні в Україні відзначають День Героїв. СБУ та ГУР привітали українських героїв.

Своє привітання СБУ написала в Телеграм.

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"Цей день – шануємо тих, хто не вагаючись стає на захист рідної землі і віддає свої сили, здоров’я, а іноді й життя заради неї", – йдеться у привітанні від СБУ.

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов долучився до привітань у відеозверненні. 

"Від минулого до тепер Герої України об’єднані єдиним духом. Кожен день в бою за правду – є важким випробовуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне – у колі вільних демократичних народів. Військові, поліцейські, прикордонники, медики, рятувальники, волонтери, добровольці. Усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, – вартують найвищої пошани і визнання", – наголосив Буданов.

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Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, сьогоднішня атака на об'єкти ВПК у Татарстані стала результатом ефективної роботи спецпідрозділів ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив в ефірі телемарафону, що важливим питанням є встановлення Дня українських героїв як офіційного державного свята.

Про це повідомляє Укрінформ

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"Я особисто переконаний, що важливо. Ми повертаємо і відроджуємо нові українські державницькі традиції. День Героїв – це така традиція, яка справді потребує вшанування і відзначення на державному рівні. Я думаю, та кількість українських героїв, які сьогодні виявили себе, і частина із них, на жаль, загинула... потребує такого визнання", – пояснив Юсов.

День Героїв – що треба знати

23 травня в Україні відзначають День Героїв — борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі й до учасників Революції Гідності, бійців АТО/ООС на Донбасі та нинішніх захисників України.

Ідея пам’ятної дати, яка би вшановувала борців-героїв, зародилася в національно-визвольному русі під час Великої Вітчизняної війни. Її запровадили постановою другого Великого збору ОУН у квітні 1941 року. Згодом День Героїв відзначала українська діаспора.

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У незалежній Україні День Героїв 23 травня стали відзначати після нападу Росії у 2014 році.

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