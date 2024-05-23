Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового колаборанта, який під час тимчасового захоплення Херсона працював охоронцем російської катівні, а згодом мобілізувався до української армії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Ексохоронець катівень РФ у Херсоні мобілізувався у ЗСУ

«Тоді він «служив» у російській катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Там він перебував на «посаді» охоронця окупаційного об’єкта, до якого рашисти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів», - йдеться в повідомленні.

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Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру продюсеру Бардашу, який втік до РФ та закликає захопити Київ і Харків Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Миколаївської області, «ідеологічний прихильник рашизму».

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників, за що був призначений охоронцем російської катівні.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Херсоні затримали охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації

Служба безпеки України викрила зрадника, який під час окупації Херсона працював на російську владу, а після звільнення міста переховувався від правосуддя.

Правоохоронці запобігли втечі за кордон місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.

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Під час звільнення Херсона він спалив вороже «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди».

Там він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець із півдня України. Однак співробітники СБУ розшукали його і затримали в тимчасовому помешканні.

Після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла в захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.

На цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. В застінках російські окупанти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з РФ.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.