Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах - від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Укрінформ з посиланням на Politico.

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Росія все частіше гібридно атакує ЄС

"Ми повинні визнати, що РФ змінила поведінку. Росія агресивна, вона використовує всілякі гібридні інструменти проти Заходу, проти Європи", – сказав він.

Зокрема, у середу міністерство оборони РФ запропонувало в односторонньому порядку змінити морський кордон у Балтійському морі.

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"РФ не контактувала з Фінляндією з цього приводу. Фінляндія діятиме, як завжди: спокійно та на основі фактів", - сказав Орпо.

Зазначається, що інші країни ЄС також бачать зростання загроз з боку Росії.

Німеччина, Польща та Чехія на початку травня заявили, що стали мішенню контрольованої Росією хакерської групи Fancy Bear. Також у Польщі цього тижня заарештували дев’ятьох членів ймовірної російської диверсійної групи.

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Тим часом Чехія звинуватила РФ у планах підірвати безпеку залізниці.

"На прикладі Росії ми бачимо, що нам потрібно підготуватися до атак на нашу критично важливу інфраструктуру, енергетику, кіберпростір тощо", - сказав Орпо.

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Прем'єр-міністр Фінляндії закликав країни ЄС посилити свою здатність реагувати на такі загрози.

Він пропонує, щоб наступний Стратегічний порядок денний ЄС, який визначає пріоритети блоку на 2024-2029 роки, містив ініціативу Фінляндії щодо створення Союзу готовності ЄС. Ідея полягає в тому, щоб використати досвід Фінляндії і зробити ЄС "загалом стійкішим".

"Моя мета полягає в тому, щоб у червні, у наступному Стратегічному порядку денному, ми мали чітке рішення створити Союз готовності", — сказав Орпо.

За його словами, Союз готовності стосується не лише Росії чи підготовки до війни. "Загрозами також можуть бути пандемії, екологічні кризи, енергетичні кризи, будь-які", — сказав він.

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РФ активно глушить GPS над Фінляндією

Після повномасштабного нападу Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Про це писало видання Yle, цитуючи міністерку закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

"Цілком можливо, що Росія може використовувати глушіння GPS як засіб гібридного впливу. Суттєвою частиною природи гібридного впливу є те, що важко категорично стверджувати, чи є певна дія прямим гібридним впливом", — зазначила Валтонен.

Вона додала, що перешкоди GPS не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, яка, за її словами, «добре готова» впоратися з ними. Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.