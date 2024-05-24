Угорщина "перевизначає" статус членства країни в НАТО, щоб потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу.

Про це пише Bloomberg.

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Угорський уряд хоче, щоб країна відрізнялася від інших членів НАТО

За даними Bloomberg, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", – пояснив Орбан.

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Як додали в Bloomberg, уряд у Будапешті вже є важливим учасником двох місій альянсу за межами його території – в Іраку та Косово. Водночас, члени НАТО також мають можливість відмовитися від будь-яких військових місій.

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Як зазначається, Угорщина неодноразово намагалася зірвати зусилля Заходу щодо допомоги Україні, включно з фінансуванням та поставками зброї, щоб допомогти Києву відбити повномасштабне вторгнення Росії. Так само Орбан докладав зусиль для припинення розширення НАТО до Фінляндії та Швеції та укладання енергетичних угод із Росією.

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"Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, але фактично як "неучасник", який виступає проти надсилання грошей і зброї Україні. Надання Угорщині офіційної відмови від участі означало б нову концепцію членства в НАТО", – зауважив Орбан.

Президент Угорщини ратифікував членство Швеції у НАТО

Нагадаємо, що 5 березня президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав протокол про вступ Швеції до військового альянсу.

Про це повідомляв Reuters із посиланням на канцелярію угорського президента.

Як зазначалося, для прийняття нових країн до Альянсу необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, і Угорщина ратифікувала вступ Швеції останньою з 31 країни-члена.