Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був обʼєкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що на 140 кілометрів ближче до українського кордону, ніж Орськ.

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Як зазначається, український БпЛА пролетів понад 1800 кілометрів до російського обʼєкту, встановивши новий рекорд дальності ураження для дронів-камікадзе.

Головне управління розвідки (ГУР) 26 травня атакувало радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Орську Оренбурзької області РФ, повідомляють джерела Kyiv Post у ГУР.

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Про руйнування інфраструктури, постраждалих чи загиблих інформації немає.

Як зазначено, метою безпілотника, можливо, був військовий об'єкт.

Як повідомляє російський Телеграм-канал Урал56.Ру із посиланням на місцеві правоохоронні органи, під Орськом упав БПЛА.

"Воронеж М" – що відомо

Станція "Воронеж М" необхідна для виявлення космічних та аеродинамічних об’єктів, зокрема балістичних та крилатих ракет.

Вона працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

ATACMS атакували військові об'єкти в Криму

Нагадаємо, що ввечері 23 травня під ударами ракет опинився вузол зв'язку РФ на Кримському півострові.

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Інформацію прокоментували джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Як зазначалося, вибухи були в Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Як зазначили агенти партизанського руху "АТЕШ", в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.